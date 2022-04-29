AZRA, TERASTAN ARKADAŞLARINI İZLERKEN DÜŞMÜŞ

ERZURUM'da, 6'ncı katlı binanın terasından düşen Azra Alpsoy'un (5), babası Recep Alpsoy, kızının vücudundaki kırıklar nedeniyle bugün ameliyat olacağını belirterek, "Arkadaşlarına bakarken dengesini kaybetmiş. Düşerken tutunmuş ama gücü yetmemiş. İyileşince onu bu eve getirmek istemiyorum" dedi.

Olay, 21 Nisan saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı bir apartmanın terasında Figen- Recep Alpsoy'un kızları Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada bisiklet sürmeye başladı. Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti. Azra düşerken duvara tutundu. Olayı gören karşı apartmandaki bir kadın çığlıklar atarak sokaktan geçenlerin çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine gelen evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan, küçük Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra Alpsoy, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra Alpsoy, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Ahmet Çelebi'nin ise sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi.

'BİSİKLETİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞ'

Azra'nın vücudundaki kırıklar nedeniyle bugün ameliyat olacağını belirten Recep Alpsoy, kızının sağlık durumunun az da olsa iyiye doğru gittiğini ve bilincinin açık olduğunu söyledi. Olay günü kızının canının çok sıkıldığını ve annesine sürekli bahçeye inip arkadaşları ile oynamak istediğini söylediğini belirten Alpsoy, "Evde bir çocuğumuz daha var. Eşim hem onunla ilgileniyor hem de iftara 1 saat kaldığı için yemek hazırlıyormuş. Kızıma, 'Bekle baban gelince birlikte aşağı inersiniz' demiş. O sırada Azra annesinden süt istemiş. Annesinin verdiği sütü ise içmeyip aşağı dökmüş. Eşim küçük çocuğumuza bakmak için odaya gidince, Azra'da bisikletini duvara dayayıp üzerine çıkmış. Arkadaşlarına bakarken dengesini kaybetmiş. Düşerken tutunmuş ama gücü yetmemiş. Oturduğumuz binada asansörün yeri boş bırakılmış. Çocuklar oradan düşer diye yalnız bırakmıyoruz. 2 yıldır burada kiracıyım. İnşallah Azra taburcu olursa bu eve getirmek istemiyorum. Zaten Eylül'de okula başlayacak. Ailece psikolojimiz bozuldu. Kızım, duvara yaslansak veya biraz yaklaşsak tehlikeli diye bizi uyarırdı" diye konuştu.

'HIZLA KOŞUP AZRA'YI TUTMUŞ'

Ahmet Çelebi'ye teşekkür eden baba Recep Alpsoy, "Verilmiş sadakamız varmış ki hiç tanımadığımız Ahmet Ceylan, hızla koşup gelerek bir Hızır gibi Azra'yı tutmuş. Kuş olup uçan arkadaştan Allah razı olsun. Kendisi ile görüştüm. O da ayağından sakatlanmış. Umarım her ikisi de tez zamanda sağlığına kavuşur" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel