Azra'nın kahramanı: Gözüme 3 gündür uyku girmiyor

ERZURUM'da, 6'ncı katın balkonundan düşen Azra Alpsoy'u (5) aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları kopan Ahmet Ceylan (37), kahraman ilan edildi. Yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini belirten Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" dedi.

Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı apartmanın teras katında oturan Figen- Recep Alpsoy'un kızları Azra, annesi kardeşini uyuturken terasta bisiklet sürmeye başladı. Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu. Karşı apartmandaki kadın da çığlıklar atarak sokaktan geçenlerden çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine giden 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan da Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü.

Başkan Uçar da önce Azra'nın ailesini sonra da küçük kızı kurtaran Ahmet Ceylan'ı ziyaret etti. Hastaneye giderek küçük kızın sağlık durumu hakkında da bilgi alan Uçar, "Yaşanan bu olayı öğrendiğimizde çok üzüldüm, ancak diğer taraftan da hakikaten gurur duyduk. Böyle kardeşlerimizin var olması, kendi hayatlarını tehlikeye atma pahasına çocuğun hayatını kurtarmak istemesi bizleri çok mutlu etti. Tekrardan toplumumuzun bu konularda ne kadar hassas olduğunu ne kadar böyle yürekten, kahraman kardeşlerimizin olduğunu görmüş olduk. İnşallah Ramazan'ın yüzü hürmetine kısa sürede hem kızımız hem de ayağında ciddi sayılabilecek bir travma oluşan Ahmet kardeşimiz iyileşir. Bizler de her şekilde yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla buradayız. Hanımla beraber haberi izlerken balkonu çıkıp demirlerinde açıklık var mı? Çocukların tırmanabileceği tehlike arz eden bir durum var mı, diye kontrol ettim. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. İnşallah bir an önce Azra kızımız ve kahraman Ahmet kardeşimiz sıhhatine kavuşur. Azra'nın babasının da kızı için bir isteği oldu. Kendisi Enes Batur hayranıymış. Enes Batur kardeşimizi lütfeder, buraya gelse davet ederiz. ya da şifasına kavuşursa Enes Batur'a onu biz götürürüz" diye konuştu.