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Azra bebek, 30 saat sonra annesi ve ablası ile enkazdan kurtarıldı

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Azra bebek, 30 saat sonra annesi ve ablası ile enkazdan kurtarıldı

HATAY'ın Antakya ilçesinde, 4 aylık Azra bebek ile annesi Fatma ve ablası Ravza (10) Selçuk, 30 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, 4 aylık Azra bebek ile annesi Fatma ve ablası Ravza (10) Selçuk, 30 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde enkaz altında kalan Fatma Selçuk ile kızları Ravza ve Azra, 30 saat sonra ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. Fatma Selçuk ile kızları, Reyhanlı ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Baba Suphi Selçuk'un ise hala enkazda olduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Selçuk Hatay Yerel Güncel Haberler

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