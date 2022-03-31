Azor Adaları'nda Bir Haftada 14 Binden Fazla Deprem Oldu

Atlas Okyanusu'ndaki Azor Adaları'nda yanardağ uzmanları alarmda. Sao Jorge Adası'nda bir haftada 14 binden fazla küçük ölçekli deprem kaydedildi. Bu, geçen yıl Azor Adaları'nın hepsinde kaydedilen toplam deprem sayısının iki katından fazla. Uzmanlar, adadaki yanardağın 1808 yılından bu yana ilk kez patlayabileceği uyarısında bulunuyor

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