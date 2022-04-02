Azka Otel'de yıldızlar geçidi

Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Azka Otel'in Ramazan Bayramı programında ünlü isimler sahne alacak. Yıldızlar geçidine dönüşen Ramazan Bayramı konserleri için otelde rezervasyonların dolmaya başladığı öğrenildi.

Bodrum'da Ramazan Bayramı'nda kentin en lüks otellerinden biri olan Azka Otel'de unutulmaz konserler verilecek. 2 Mayıs'ta Hülya Avşar'la başlayacak olan bayram konserleri, 3 Mayıs'ta Funda Arar, 4 Mayıs'ta Özcan Deniz, 5 Mayıs'ta Gülben Ergen, 6 Mayıs'ta Kubat ve 7 Mayıs'ta ise son zamanlarda sahne şovlarıyla gündeme gelen ve adından çokça kez söz ettiren Gülşen sahne alacak. Bayramın festival havasında gececiği otelde, otel müşterilerinin yanı sıra dışarıdan da misafirler ağırlanacak. Otelin birbirinden lezzetli yemeklerini yiyecek olan yerli ve yabancı turistler konserler ile unutulmaz bir bayram yaşayacak.

(Eren Ayhan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel