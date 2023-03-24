AZİZ YILDIRIM'A 108 BİN LİRA TAZMİNAT

FENERBAHÇE Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 365 gün haksız tutukluluk talebiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Aziz Yıldırım'a 8 bin 89 lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme verdiği kararın gerekçesinde elem, ızdırap ve ruhsal sıkıntılarının bir ölçüde de olsa giderilmesi amacına yönelik olduğu göz önüne alınarak karar verildiğini belirtti.

Fenerbahçe Kulubü eski Başkanı Aziz Yıldırım, o dönemde görev yapan Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu, futbolda şike davalarında verilen beraat kararlarını onanmalarının ardından mahkemeye başvurmuştu. Haksız tutukluluk tazminatı için İstanbul Anadolu Adliyesi 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapılırken Aziz Yıldırım, 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep etmişti.

'İHALESİNİ KAZANDIĞI PROJEDEN ÇIKARILDIĞI"

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım'a 8 bin 89 lira 49 kuruş maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi verilen kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda Aziz Yıldırımın avukatlarının verdiği dilekçede yer aldı. Bu dilekçede, yürütülen yargılama süresince davacının tutuklu kaldığı dönemde mahrum bırakıldığını, 365 günlük süre boyunca haksız olarak tutuklu kaldığını, bu dönemde davacının mesleğine devam etmesi ve çalışma hakkıyla birlikte elde edeceği gelirinde engellendiği, ihalesini kazandığı projeden çıkarıldığı, haksız tutukluluk sonunda aynı koşullarda iş imkanı ve kar elde etme olanağına sahip olamadığı bu süreçte davacının ve ailesinin çektiği acı ve elem ile üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerin telafisinin mümkün olmadığını belirterek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulduğu yer aldı.

'ELEM, IZDIRAP VE RUHSAL SIKINTILARININ BİR ÖLÇÜDE DE OLSA GİDERİLMESİ"

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda Aziz Yıldırım'ın haksız şekilde gözaltı ve tutuklu kaldığı döneme ilişkin maddi tazminatın hesaplanabilmesi adına bilirkişiye başvuruldu. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda Aziz Yıldırım'ın gözaltı ve tutuklu kaldığı sürede uğradığı maddi zararın 8 bin 89 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Mahkeme tarafından manevi zararın karşılanması adına yapılan değerlendirmede elem, ızdırap ve ruhsal sıkıntılarının bir ölçüde de olsa giderilmesi amacına yönelik olduğu göz önüne alınarak 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca manevi tazminatın 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı Aziz Yıldırıma verilmesine hükmetti.