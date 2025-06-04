Aziz İhsan Aktaş Tahliye Edildi

Aziz İhsan Aktaş Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olması ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasıyla ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olmasının ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve 13 Ocak'ta suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi

AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.