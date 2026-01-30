Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası dördüncü günü başladı

Güncelleme:
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası durdurulmadan devam ediyor. Dava kapsamında 5'i tutuklu 33 sanık yargılanıyor.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası duruşmasının dördüncü günü başladı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasının dördüncü günü başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
