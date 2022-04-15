Azınlık vakıfları 9 yıldır yönetmelik bekliyor

Türkiye'de sayıları gittikçe azalan azınlık vakıfları, gayrimüslimler açısından hem eğitim sağlık, ibadet hem de temsiliyet açısından önemli. Ama bu vakıflar yıllardır ne kendi içlerinde seçim yapabiliyor ne de yönetim kurullarını belirleyebiliyor.

DailyMotion.com / Güncel