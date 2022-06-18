Azimli baba gücünü kızlarından alıyor

İZMİR'de yaşayan Oğuzhan Özcan (42), 5 yıl önce yüksekten düştükten sonra beyninde hasar oluşan 7,5 yaşındaki kızı Feride Sıla'nın tedavisini sürdürebilmek için 'Umuda Yolculuk' kermesi düzenledi. Kermeslerle ilçe ilçe gezip kızına destek olan Özcan, eşinin ilk evliliğinden olan kızı Nur'un (22) üniversiteyi 2'ncilikle bitirdiğini öğrenince gururlandığını belirterek, "Babalar Günü hediyesi beklemiyorum. İki kızım da mücadele ederek en güzel hediyeyi veriyor. Bana düşen de mücadele etmek. Vazgeçmek yok" dedi.

İzmir'de özel bir firmada elektronik ve haberleşme mühendisi olan Oğuzhan Özcan, 5 yıl önce 2'nci kattan düşen ve yoğun bakım ünitesindeki 89 günlük mücadelenin ardından hayata tutunan kızı Feride Sıla için 'Umuda Yolculuk' kermesi düzenledi. Kızı için fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğini sağlamak amacıyla Valilik izniyle başlatılan yardım kampanyasıyla, işinden artan zamanlarda kermes düzenleyen Özcan, ilçe ilçe gezerek kızına destek oluyor. Eşi Başak Özcan'ın (40) ilk evliliğinden olan kızı Nur Aker'e de 10 yıldır babalık yapan Özcan, "Nur, üniversiteyi şehir dışında okudu. Onun için elimizden geleni yaptık ama Feride Sıla'nın özel durumu nedeniyle büyük kızımızla yeterince ilgilenemedik. Bu nedenle içten içe bir burukluk yaşıyordum. Mezuniyet törenine gittiğimizde büyük bir sürprizle karşılaştık. Bölümünü 2'ncilikle bitirdiğini öğrendim. Tarifsiz bir duygu ve gurur yaşadım. Bu durum benim motivasyonumu daha da yükseltti. Babalar Günü'nde hiçbir hediye beklemiyorum. Kızım ayağa kalktığı zaman her şey daha güzel olacak. Tedaviler sayesinde kızımın durumu şu an benim için bir motivasyon. 2 kızım da mücadele ederek bana en güzel hediyeyi veriyor. Bana düşen de sonuna kadar mücadele etmek. Vazgeçmek yok" ifadelerini kullandı.