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Azılı Hırsız 10 Yıl 7 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve üç ayrı suçtan yakalaması olduğu belirlenen Hüseyin Yediaylık, çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Azılı Hırsız 10 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yol kontörlünde yakalanan hırsız tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve üç ayrı suçtan yakalaması olduğu belirlenen Hüseyin Yediaylık, çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karacalar Mahallesinde Önleyici Kolluk devriyesi ifa eden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri üç ayrı suçtan yakalaması olduğu belirlenen Hüseyin Yediaylık'ı yakaladı.

Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan Hüseyin Yediaylık, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ayrı suçtan 10 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılırken, Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Güncel

Manavgat Jandarma Antalya Güncel Haberler

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