AZERTAC’ın 105. Yılında Medya İş Birliği ve Güncel Meydan Okumalar Ele Alındı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla işgalden kurtarılan Laçın şehrinde, "İş Birliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

3. Şuşa Global Medya Forumu kapsamında düzenlenen etkinlikte, önde gelen haber ajanslarının üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, medya temsilcileri, medyanın karşı karşıya olduğu güncel meydan okumalar ile teknolojik gelişmelerin sektöre etkilerini ele aldı. Etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk de yer aldı.

AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Vügar Aliyev, yönettiği kurumun bugün farklı ülkelerden 54 haber ajansı ve medya kuruluşu ile işbirliği yürüttüğünü belirtti.

Aliyev, bilgiye bir dokunuşla ulaşılan bir çağda yaşandığını vurgulayarak, "Haber ajanslarının rolü hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Tam da bu bilgi akışı ortamında, dünya artık sahte haberler ve dezenformasyon gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya. Haber ajansları bu tehdide karşı aktif mücadele yürütüyor." dedi.

Aliyev, yapay zeka ve doğrulama teknolojilerinin, sahte görsellerin, deepfake videoların ve manipülatif içeriklerin tespitinde yoğun şekilde kullanıldığını ifade ederek, "Gerçeklerin teyidi bugün haber ajanslarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir." diye konuştu.

"İşbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk"

AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Öztürk, AZERTAC'ın 105. yıl dönümünü kutlayarak, ajansı sorumlu gazetecilik anlayışı ve hakikate olan bağlılığı dolayısıyla tebrik etti.

Öztürk, "Geçmişte haber ajansları arasındaki işbirliği bir tercih meselesiydi. Ancak bugün bu bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Sadece içerik paylaşımı için değil, aynı zamanda oldukça karmaşık hale gelen enformasyon ortamında teyit mekanizmalarının işletilmesi için de daha fazla işbirliği gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hiçbir haber ajansının günümüz koşullarına yanıt vermek üzere kurulmadığını kaydeden Öztürk, "Dolayısıyla hiçbir ajans da tek başına bugünün meydan okumalarıyla baş edemez. Bu nedenle işbirliği artık törensel nitelikten çıkarılmalı, operasyonel ve kurumsal hale gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.