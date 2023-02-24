AZERİ İŞ İNSANINDAN DEPREM BÖLGESİNE 4 TIR'LIK YARDIM

?Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında iş insanı Gülmirza Cavadov, 4 yardım TIR'ı ile 10 adet akaryakıt jeneratörünü deprem bölgesine gönderdi.

Bölgede çalışma faaliyetlerine katılan Cavadov, Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin tüm Türk ve İslam alemine büyük bir örnek olduğunu söyleyerek deprem felaketinin tüm Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü kaydetti.

SEFERBERLİK BAŞLATTIK

Cavadov konuşmasına şöyle devam etti:

'Azerbaycan devlet başkanı İlham Aliyev'in hemen başlattığı destek çağrısına katılmayı kendimize görev edindik ve hemen yakın çevremizle para toplama kararı aldık. Tek millet iki devlet ilkesine bağlı kalarak kardeş Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kritik durumda elimizden gelen her türlü yardımı yapmak için seferberlik başlattık.'

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini, güçlü ve koşulsuz birlikteliğini tüm dünyaya göstermek istediklerin de altını çizen Cavadov, 'Şu anda 2 milyon TL değerinde en çok ihtiyaç duyulan gıda ve diğer ana maddelerin bulunduğu 4 büyük TIR ile; 10 adet akaryakıt jeneratörü, yetişkinler ve çocuklar için kışlık giysiler, kışlık botlar, yastık ve battaniyeler, su depoları, birçok temizleyici, antiseptik, çeşitli hijyen malzemeleri, çocuk bezi, 68 ton içme suyu, sünger yataklar, bin 400 kişilik kuru gıda paketi ve diğer gerekli malzemeler tarafımızca doğrudan bölgeye getirildi' açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ TÜM TÜRK VE İSLAM ALEMİNE ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK

Depremden etkilenen diğer kritik bölgelerde de hedefe yönelik yardım sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz? diyen Gülmirza Cavadov, yapılan bu yardımlara ilave olarak 230 bin lira değerinde 21 adet jeneratör, el fenerleri ve yatak takımları gibi malzemelerin de AFAD vasıtasıyla Gaziantep'e 18 Şubat tarihinde gönderildiğini sözlerine ekledi.

Antakya ve İskenderun'da da depremzedelere yardım çalışmaları yaptıklarını belirten Cavadov, 'Bu bölgede günde 10 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdık ve depremzedelere yardımlarımızı sürdüreceğiz. Bizler, milletimizi ve iki devletimizi seven sıradan vatandaşlar olarak devlet başkanımızın çağrısına katılıyor ve Azerbaycan-Türkiye birliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği tüm Türk ve İslam alemine çok güzel bir örnektir' dedi.