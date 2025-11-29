Haberler

Azerbaycanlı Türkiye mezunları Bakü'de buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycanlı Türkiye mezunları, Bakü'de Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu tarafından düzenlenen programda buluştu.

Azerbaycanlı Türkiye mezunları, Bakü'de Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu tarafından düzenlenen programda buluştu.

Etkinliğe Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda mezun katıldı.

Program, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerin ve hayatını kaybetmiş devlet büyüklerinin anılmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, programda yaptığı konuşmada, Azerbaycanlı gençlerin Türkiye ile kurduğu güçlü bağlara dikkati çekerek bugüne kadar 125 bin Azerbaycanlı gencin Türkiye'de eğitim aldığını bildirdi.

Turus, "1992'den bu yana Türkiye Bursları ile yaklaşık 6 bin 500 gencimiz eğitim aldı. Yalnızca 2025'de 2 binden fazla başvuru aldık. Bu rakamlar istatistik değil, kardeşliğimizin nişanesidir." dedi.

Türkiye mezunlarıyla işbirliğini her alanda güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Turus; ekonomik, sosyal, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Turus, "Gönül coğrafyamıza yönelik çalışmalarımızda can Azerbaycan bizim için çok özel bir yerde duruyor. Azerbaycan özelinde şekillenen proje desteklerimizde, ortak kültürümüzü yaşatma hedefini her zaman merkezde tutuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün ise Türkiye'de eğitim almış Azerbaycanlı mezunların iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlenmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Akgün, Türkiye mezunlarının kamu kurumlarından özel sektöre, akademiden kültürel projelere kadar geniş bir alanda aktif rol aldığını belirterek mezunların Türkiye ile kurdukları gönül bağları sayesinde adeta birer gönüllü elçi gibi çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye mezunları ağının her geçen yıl büyüdüğünü kaydeden Büyükelçi Akgün, "Türkiye mezunlarının başarıları bizler için gurur kaynağıdır. Türkiye her daim sizlerin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu Başkanı Telman Nusretoğlu ise Türkiye mezunlarının Azerbaycan'ın bilim, eğitim ve iş dünyasında önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Nusretoğlu, mezunların iki ülke arasında güçlü köprü oluşturduğunu vurgulayarak Türkiye-Azerbaycan mezun ağını genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.