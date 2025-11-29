Azerbaycanlı Türkiye mezunları Bakü'de buluştu

Azerbaycanlı Türkiye mezunları, Bakü'de Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu tarafından düzenlenen programda buluştu.

Etkinliğe Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda mezun katıldı.

Program, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerin ve hayatını kaybetmiş devlet büyüklerinin anılmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, programda yaptığı konuşmada, Azerbaycanlı gençlerin Türkiye ile kurduğu güçlü bağlara dikkati çekerek bugüne kadar 125 bin Azerbaycanlı gencin Türkiye'de eğitim aldığını bildirdi.

Turus, "1992'den bu yana Türkiye Bursları ile yaklaşık 6 bin 500 gencimiz eğitim aldı. Yalnızca 2025'de 2 binden fazla başvuru aldık. Bu rakamlar istatistik değil, kardeşliğimizin nişanesidir." dedi.

Türkiye mezunlarıyla işbirliğini her alanda güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Turus; ekonomik, sosyal, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Turus, "Gönül coğrafyamıza yönelik çalışmalarımızda can Azerbaycan bizim için çok özel bir yerde duruyor. Azerbaycan özelinde şekillenen proje desteklerimizde, ortak kültürümüzü yaşatma hedefini her zaman merkezde tutuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün ise Türkiye'de eğitim almış Azerbaycanlı mezunların iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlenmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Akgün, Türkiye mezunlarının kamu kurumlarından özel sektöre, akademiden kültürel projelere kadar geniş bir alanda aktif rol aldığını belirterek mezunların Türkiye ile kurdukları gönül bağları sayesinde adeta birer gönüllü elçi gibi çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye mezunları ağının her geçen yıl büyüdüğünü kaydeden Büyükelçi Akgün, "Türkiye mezunlarının başarıları bizler için gurur kaynağıdır. Türkiye her daim sizlerin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu Başkanı Telman Nusretoğlu ise Türkiye mezunlarının Azerbaycan'ın bilim, eğitim ve iş dünyasında önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Nusretoğlu, mezunların iki ülke arasında güçlü köprü oluşturduğunu vurgulayarak Türkiye-Azerbaycan mezun ağını genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.