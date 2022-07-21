AZERBAYCANLI TURİSTİN PARASINI GASBETMEYE ÇALIŞTI, SİVİL POLİSE YAKALANDI ADANA'da cami bahçesinde oturan Azerbaycanlı turist Famıl M.'den (33) para isteyen, olumsuz cevap alınca da bıçakla kovalayan Onur N. (27) parkta görevli sivil polisler tarafından yakalandı. ADANA'da cami bahçesinde oturan Azerbaycanlı turist Famıl M.'den (33) para isteyen, olumsuz cevap alınca da bıçakla kovalayan Onur N. (27) parkta görevli sivil polisler tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı. Olay, 19 Temmuz'da, Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Cami'nin bahçesinde meydana geldi. Azerbaycanlı Famıl M., saat 15.30 sıralarında cami bahçesinde yürürken yanına yaklaşan Onur N. kendisinden para istedi. Olumsuz cevap veren Famıl M., koşarak uzaklaştı. Onur N. de elindeki bıçakla peşinden koştu. Bu sırada bölgede görev yapan sivil polisler olayı fark edip Onur N.'yi takip ederek, kısa sürede yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Onur N., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AZERBAYCANLI TURİSTİN PARASINI GASBETMEYE ÇALIŞTI, SİVİL POLİSE YAKALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.