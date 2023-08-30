Azerbaycanlı şehit çocukları Çanakkale'de 30 Ağustos törenine katıldı

Azerbaycanlı şehit çocukları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Çanakkale'de düzenlenen törene katıldı.

Azerbaycanlı şehit çocukları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Çanakkale'de düzenlenen törene katıldı.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinden (TÜİB) yapılan açıklamaya göre, TÜİB ile Yaşat Fonu'nun organizasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul ve Çanakkale'de Ayyıldız Gençlik Kampı düzenlendi.

Azerbaycan'dan gelen şehit çocukları, kampın son gününde Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Askerlerin arkasından korteje dahil olan çocuklar, izleyicilerce alkışlandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, tören alanında bir araya geldiği Azerbaycanlı şehit çocuklarıyla bir süre sohbet etti.