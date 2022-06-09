KASTAMONU - Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Kastamonu'da konser verdi - Haberler

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KASTAMONU - Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Kastamonu'da konser verdi

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Kastamonu'da sevenleriyle bir araya geldi.

Kastamonu Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Kastamonu'da sevenleriyle bir araya geldi.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'nda sahne alan Azeri sanatçı Azerin'in seslendirdiği türküler, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Zaman zaman etkili olan yağmura aldırış etmeyen öğrenciler, Türk ve Azeri bayrakları ile Azerin'in türkülerine eşlik etti.

Azerin, konuşmasında, Kastamonu'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Sık sık Kastamonu'ya geliyorum. Burada olmayı seviyorum, sizleri seviyorum. İyi ki geldiniz, enerjiniz çok güzel." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da geçen hafta Azerbaycan'da olduğunu kaydederek, "Bugün Azerin Hanım şehitlerimizin canlarını verdikleri toprakların ne kadar önemli olduğunu hissettirerek, o duyguları tekrar yaşattılar. Azerin Hanım'a bizleri bu gece yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan'a seviler, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Bahar şenlikleri kapsamında öğrenciler gün içerisinde mini futbol, top sektirme, halat çekme, ip atlama, çuval yarışı, dart ve bocce oyunlarında kıyasıya mücadele ettiler.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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