Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Afyonkarahisar'da konser verdi - Haberler

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Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Afyonkarahisar'da konser verdi

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Afyonkarahisar'da konser verdi

Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Afyonkarahisar'da sevenleriyle bir araya geldi.

Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Afyonkarahisar'da sevenleriyle bir araya geldi.

Zafer Meydanı'nda Azeri sanatçı Azerin seslendirdiği türküler, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Konser programına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Vekili Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, Ülkü Ocakları Başkanı Kağan Diler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonrası Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'e, Zeybek tarafından çiçek takdim edildi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Film Festivali, Büyük Taarruz, Karahisar, Konser, Güncel, Haberler

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