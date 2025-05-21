Azerbaycanlı Ressamın Tragedyayı Anlatan Duvar Resmi

Azerbaycanlı Ressamın Tragedyayı Anlatan Duvar Resmi
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Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini Edirne'de bir istinat duvarına çizdi. Abdullayev, eserini paylaşırken üzüntüsünü dile getirdi.

Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini Edirne'de bir istinat duvarına çizdi.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan ressam Abdullayev, Minguzzi'nin portresini mahallesindeki istinat duvarına resmederken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Abdullayev, "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte." ifadelerini kullandı.

Ressamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Abdullayev, daha önce de Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın portrelerini kentteki duvarlara resmetmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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