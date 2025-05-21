Azerbaycanlı Ressam, Hayatını Kaybeden Gençin Portresini Duvara Çizdi

Azerbaycanlı Ressam, Hayatını Kaybeden Gençin Portresini Duvara Çizdi
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Azerbaycanlı Ressam, Hayatını Kaybeden Gençin Portresini Duvara Çizdi
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Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini duvara çizdi. Abdullayev, çalışmasını sosyal medyada paylaşıp renkli bir tablonun siyaha boyandığına dikkat çekti.

(EDİRNE) - Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini istinat duvarına çizdi.

Minguzzi'nin portresini duvara çizdiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Abdullayev, hesabından "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte" ifadelerine yer verdi. Ressamın çalışması, çok kişi tarafından paylaşılarak beğenildi.

Abdullayev, Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın portrelerini de Edirne'de duvarlara resmetmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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