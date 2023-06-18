Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzafe, ABD'de konser verecek
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Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle ABD'de konser verecek.
Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle ABD'de konser verecek.
Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre sanatçı, 22 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'daki The Whittemore House'ta sahne alacak.
Etkinlik kapsamında Haydar Aliyev'e dair fotoğraf sergisi ve kitap tanıtımı da yapılacak.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel