Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin ölümüyle ilgili davada 3 sanık tahliye edildi

İstanbul Beyazıt'ta çıkan çatışmada hayatını kaybeden Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin ölümüyle ilgili davada mahkeme heyeti, üç sanığın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. Mahkeme, olayda kullanılan silahlar üzerinde inceleme yapılması ve ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin hangi silahtan çıktığının tespit edilmesi için rapor alınmasına karar verdi.

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin ölümüyle ilgili davada mahkeme heyeti, üç sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de iki taraf arasında çıkan silahlı çatışma ve çapraz ateş arasında kalarak yaşamını yitiren Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin ölümüyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması dün İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada beşi tutuklu toplam 11 sanık, müşteki sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

DADASHZADE'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN MERMİ ÇEKİRDEĞİYLE İLGİLİ RAPOR ALINACAK

Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, ilk kurşunun Mustafa Korkular tarafından dışarıdan içeriye doğru atıldığı belirtildi. Mahkeme, Kamran Dadashzade'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin hangi silahtan çıktığının tespit edilmesi için rapor alınmasına karar verdi. Raporda ayrıca kamera görüntülerinde av tüfeğinin görülmediği ifade edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İbrahim Gençdal, olayın meydana geldiği yerde esnaf olduğunu söyledi ve "Olay yerinde elinde silah olan kimseyi görmedim. Silahlar patlayınca polisin yere düştüğünü gördüm. Kimin ateş ettiğini görmedim. Dışardan mı içerden mi ateş edildi bilmiyorum ama bence içerden dışarıya ateş edildi. Polisin vurulmasından önce silah sesi duymadım" dedi.

"OĞLUMU VURDULAR. YA ONLAR DÜKKANIMIZI ALSINLAR YA DA BİZ ONLARINKİNİ ALALIM"

Tanık olarak dinlenen Hacı Üzer'de iki tarafın önceden de aralarında bir husumetlerinin olduğunu belirtti. Üzer, "Olay günü olaydan bir saat kadar önce polis eşliğinde her iki tarafla da arabuluculuk yapmak amacıyla görüştüm. Cuma Korkular 'oğlumu vurdular. ya onlar bizim dükkanımızı alsınlar biz gidelim ya da biz onların dükkanını alalım onlar gitsin' dedi. Polisle birlikte Öztürklere giderek bunu ilettim. Öztürkler de 'cazip fiyata verirlerse alırız' dedi. Kendi dükkanları için ise çok yüksek rakam istediler. Tekrar Cuma Korkular'a gidip bunu ilettim. Cuma Korkular da 'Senlik bir şey yok' dedi bana" ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Kerim Öztürk, tanıkların namus ve şerefi üzerine yemin ederek tanıklık yapacaklarını söylediğini ancak yalan söylediklerini belirterek, "Tanık Hacı Üzer bize gelip 'dükkanı bize satın, aksi halde ya sizden 5 kişi ölür ya da bizden' dedi. Bunları yanında polis de varken söyledi" diye konuştu.

MAHKEME HEYETİ 3 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VEREREK DURUŞMAYI ERTELEDİ

Mahkeme heyeti, Gürsel Korkular, İbrahim Halil Küçükyılmaz ve Ferit Çakırtaş'ın tahliyesine karar verdi. Heyet, olayda kullanılan silahlar üzerinde kriminal inceleme yapılması, Kamran Dadashzade'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin hangi silahtan çıktığının tespit edilmesi için rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.