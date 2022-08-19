- Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor

BAKÜ - Azerbaycanlı öğrenciler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın Bakü Türk Anadolu Lisesinde yapılacak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına girecek olan öğrenciler, hazırlıklarına devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Bürosuna gelen öğrenciler, sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak verimli zaman geçiriyor.

Yaz okulu sınavlarına iyi hazırlandığını belirten Mehriban Hasanova, "Sınavdan istediğim sonuçları alacağıma inanıyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarıma zihin açıklığı arzu ediyorum. Umutlarını asla kaybetmesinler. Bu yola çıktıysak sonuna kadar gidip kazanacağız. İnşallah herkese mezun olmayı arzuluyorum. İnşallah ben ve öğrenci arkadaşlarım istediğimiz sınavdan istediğimiz sonuçla ayrılacağız" dedi.

Sınav nedeniyle heyecanlandığını ifade eden Aydan Musazade, "Yarın yapılacak sınavlara hazırlandık. Sınavlara hazır olmama rağmen hala heyecanlıyım. İnşallah başarılı bir şekilde sınavdan geçeceğim. Diğer bütün öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah herkes kendi arzusuna ulaşır ve mezun olur" ifadelerini kullandı.

Erken mezun olmak isteyen ve sınavı istediği gibi geçemeyen 150'ye yakın öğrenci, yarın 20 Ağustos'ta Bakü Türk Anadolu Lisesinde yaz okulu sınavlarına girecek.