Azerbaycanlı heyetten AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'na ziyaret

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Adalat Muradov, Yeni Azerbaycan Partisi milletvekilleri Aydın Hüseynov ve Elnur Allahverdiyev'in bulunduğu heyet, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale İl Başkanı Naim Makas tarafından karşılanan heyetin ziyaretinde taraflar bir süre görüştü.

Naim Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "14 Mayıs seçimleri bizim için ne kadar kader seçimiyse kendileri için de o kadar kader seçimi olarak gören bir süreçte bizleri yalnız bırakmadılar. Bugün Çanakkale'mizde birtakım çalışmalar yapmak adına, sahada bu seçimin önemini, kader seçimi olduğunu bir kez daha ifade etmek adına bizlere, şehrimize misafir oldular." dedi.

Rektör Adalat Muradov ise Türk dünyasının en güzel günlerini yaşadığını belirtti.

Muradov, 14 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na desteklerini dile getirerek, "Türkiye bu yolla daha süratle ilerleyecek. Türkiye'de yaşayan bizim kardeşlerimiz oy verirken sadece Türkiye'deki Türkleri düşünmesinler, bütün Türk dünyasını düşünsünler." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Makas ile Muradov, birbirlerine hediye takdiminde bulundu.