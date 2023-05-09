AZERBAYCANLI HEYETTEN AK PARTİ ÇANAKKALE İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

CUMHURBAŞKANI ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'ye gelen Azerbaycanlı heyet, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Heyet Başkanı, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Adalat Muradov, " Türkiye, ne kadar ciddi problemlerle karşı kalırsa kalsın, bu problemlere bakmayıp, Türkiye ve Türk dünyasında problemleri çözecek. 14 Mayıs'ta inşallah doğru seçimini yapacak" dedi.

Heyet Başkanı, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Adalat Muradov, Yeni Azerbaycan Partisi milletvekilleri Aydın Hüseynov ve Elnur Allahverdiyev'in aralarında bulunduğu heyet AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu katıldı. Makas, "Bizim için kader seçimi olan 14 Mayıs'ı kendileri için de kader seçimi olarak gören can kardeşimiz, Azerbaycanımız bu süreçte bizleri yalnız bırakmadı. Bugün Çanakkale'mizde birtakım çalışmalar yapmak adına, sahada bu seçimin önemini, kader seçimi olduğunu bir kez daha ifade etmek adına bizlere, şehrimize misafir oldular" dedi.

'TÜRK DÜNYASININ TÜMÜNÜ DÜŞÜNSÜNLER'

Heyet Başkanı, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Adalat Muradov ise bugünün Türkiye'sinin güçlü olduğunu söyleyerek, "Türkiye, ne kadar ciddi problemlerle karşı kalırsa kalsın, bu problemlere bakmayıp, Türkiye ve Türk dünyasında problemleri çözecek. 14 Mayıs'ta inşallah doğru seçimini yapacak. Türkiye, bu yolda daha süratle ilerleyecek. Türkiye'de yaşayan bizim kardeşlerimiz oy verirken sadece Türkiye'deki Türkleri düşünmesin, Türk dünyasının tümünü düşünsünler. Türkiye'de yaşayan Türklerimiz dünyadaki bütün Türklerin ümitlerini kırmasın. Türk dünyası olarak en güzel günlerini yaşıyoruz. Gelecek Türk'ündür, Türkiye'nindir, Türk dünyasınındır' diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Makas ve Muradov tarafından karşılıklı olarak hediyelerin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.