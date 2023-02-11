Azerbaycanlı ekipler depremden 120 saat sonra enkaz altındaki 50 yaşındaki kadını çıkardı
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Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden 120 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkazdan bir kadını kurtardı.
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden 120 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkazdan bir kadını kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin, 120 saat enkaz altında kalan "Fatma" isimli 50 yaşındaki bir kadını çıkardığı bildirildi.
Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının görüntülerini de paylaştı.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 899 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
Kaynak: AA / Güncel