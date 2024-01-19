Azerbaycanlı Devlet Sanatçıları, 2023'e Damga Vuran Fotoğrafları Oyladı

Azerbaycanlı devlet sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sanatçılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Ulusal müzik aletleriyle geleneksel muğam sanatını icra eden, Azerbaycan Devletinin "halk sanatçısı" unvanını verdiği ses sanatçısı Mansum İbrahimov, tar sanatçısı Elçin Haşimov ve kamança sanatçısı Elnur Ahmedov, ortak kararla "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor"da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafını seçti.

Üçlü, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze : Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğrafına oy verdi.

Mansum İbrahimov, fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı ve değerli olduğunu, seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Karelerin arasında deprem bölgesi ve Gazze'den yürek sızlatıcı fotoğrafların bulunduğunu belirten İbrahimov, "Anadolu Ajansı foto muhabirlerine başarılar diliyorum. Biz sanat insanları olarak dünyanın her yerinde gerginlik olmasını değil müzik sesi, çocuk sesi gelmesini arzu ediyoruz. Hiçbir zaman savaş olmasın." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Devletince verilen "halk sanatçısı" unvanına sahip kardeş ses sanatçıları Gülyanak Memmedova ile Gülyaz Memmedova da ortak kararla "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor"da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğraflarını tercih etti.

Memmedova kardeşler, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" karelerinden yana oy kullandı.

Azerbaycan Milli Konservatuvarı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lale Hüseyinova, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafını oyladı.

Hüseyinova, "Deprem: Umut" kategorisinde de Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" isimli fotoğrafını seçti.