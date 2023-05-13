- Azerbaycanlı demir ustasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zafer Kılıcı" hediyesi

GENCE - Azerbaycan'da demir ustası olan Gazi Vidadi Verdiyev, 2020 yılında Azerbaycan'a İkinci Karabağ Savaşında verdiği destek nedeniyle hazırladığı ve "zafer" adını koyduğu kılıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.

Azerbaycan'ın Gence şehrinde demirci ustası ve Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Azerbaycan üyesi olan Vidadi Verdiyev, İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferin elde edilmesine gösterdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel kılıç hazırladı. Verdiyev Rusya'dan getirttiği özel çelikle savaştan sonra kılıcın yapımına başladı. Verdiyev 8 aylık çalışmasının ardından Karabağ'a ait motifleri işlediği ve "zafer" adını verdiği kılıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi. Kılıç dün Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

"Erdoğan bize desteğini esirgemedi ve sonuna kadar bizimle birlikte oldu"

Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketinden dolayı Azerbaycan halkı ve kendi adından başsağlığı dileyen Vidadi Verdiyev, "Bütün Azerbaycan halkı Türkiye'nin yanındadır. Biz sonuna kadar bir millet, iki devletiz. 44 günlük savaşta Karabağ topraklarımızı Ermeni işgalinden kurtardık. 44 günün sonunda büyük zafer kazandık. Türk kardeşlerimiz zaferimizde bizim yanımızda oldular ve yardımlarını bizden esirgemediler. Başta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize desteğini esirgemedi ve sonuna kadar bizimle birlikte oldu. Bundan ilham alarak 44 günlük savaştan sonra kılıç yapmaya karar verdim. Çünkü Türkler zafer zamanı savaş kahramanlarına ya kılıç ya da at hediye eder. Bundan dolayı kılıç yapımını bildiğim için çalışmaya başladım. 8 ay sonunda kılıcı hazırladım. Kılıcın ismi "Zafer Kılıcı". Karabağ'a ait motifler var. Bildiğiniz gibi Şuşa, Azerbaycan'ın medeniyet merkezidir ve kılıç kutusunun üzerinde müzisyenlere, yazarlara ve şairlere ait motifler var ki bunun Karabağ'a ait olduğu biliniyor. Kılıç kınının üzerine Karabağ'ın her bir bölgesinden ait semboller işledim. Harıbülbül, Şuşa Kalesi, Ağdam Mescidi, Füzuli ve Laçın'dan abidelerin ve tarihi abidelerimizin sembolleri var. Kılıfın üzerini kendi ellerimle demir ve doğal taşlarla işlemelerle süsledim. Kılıç sapını bakır ve pirinç alaşımla süsledim. Kılıç sert çelikten üretildi ve üzerini desenler bulunuyor. Sadece desenleri işlemek için üzerinde 5 ay çalıştım. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ebedidir. Yaşasın Turan. Allah Türkü korusun" ifadelerini kullandı.