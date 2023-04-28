Azerbaycanlı çevreciler, Laçın Koridoru'ndaki protestolarını durdurdu

Azerbaycanlı çevreciler, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesini engellemek için Laçın Koridoru'nda 138 gündür sürdürdükleri protestoları geçici durdurma kararı aldı.

Azerbaycanlı çevreciler, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesini engellemek için Laçın Koridoru'nda 138 gündür sürdürdükleri protestoları geçici durdurma kararı aldı.

Azerbaycan hükümeti, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'la sınırda kontrol noktasının kurulduğunu gerekçe göstererek çevrecilere protestolarını sonlandırmaları önerisinde bulundu.

Şuşa'da Azerbaycan hükümet yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrasında çevreciler, protestolarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Karar, çevrecilerin yayımladığı bildiriyle duyuruldu.

Bildiride protestoların kısmen amacına ulaştığı belirtilerek yerel saatle 18.00'de protestoların geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesinin durdurulması, madenlerin işletilmesiyle çevreye verilen zararın araştırılması ve denetiminin temin edilmesi yönündeki taleplerin geçerliliğini koruduğu hatırlatılan bildiride, bu talepler yerine getirilmediği takdirde protestoların yeninden başlatılma hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.

Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridoru'ndaki protestosu

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi, bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık 2022'de bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık 2022'de Laçın Koridoru'nda protesto başlatmıştı.

Göstericiler, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyordu.