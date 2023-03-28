Azerbaycan Yabancılar İçin Kovid-19 Pasaportu Zorunluluğunu Kaldırdı

BAKÜ, 28 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan, hava yoluyla bu ülkeye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarının Kovid-19 pasaportuna (Kovid-19'a karşı bağışıklık olduğunu ya da tüm aşıların yapıldığını gösteren belge) sahip olma zorunluluğunu kaldırdı.

BAKÜ, 28 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan, hava yoluyla bu ülkeye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarının Kovid-19 pasaportuna (Kovid-19'a karşı bağışıklık olduğunu ya da tüm aşıların yapıldığını gösteren belge) sahip olma zorunluluğunu kaldırdı.

Azerbaycanlı yetkililer tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu Kovid-19 Önleme ve Kontrolü Görev Gücü tarafından onaylanan karar, 28 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Yetkililer ayrıca şehirlerarası toplu taşımada ve ülkedeki büyük mağazalar, sağlık, turizm ve sosyal bakım tesisleri gibi kapalı mekanlarda Kovid-19 pasaportu gösterme zorunluluğunu da kaldırdı.

Ancak Azerbaycan'daki kara sınırı kapıları, 1 Mayıs 2023 tarihine kadar yürürlükte olan özel karantina rejimi kapsamında kapalı kalmaya devam edecek.