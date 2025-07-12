Azerbaycan ve Ukrayna Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki ekonomik işbirliği konularının ele alındığı Hükümetlerarası Komisyonun 13. toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı öncesinde, komisyonun eş başkanları Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko baş başa görüştü.

Bakanların görüşmesinin ardından hibrit formatta gerçekleştirilen komisyon toplantısında, Azerbaycan ve Ukrayna arasında siyasi, ekonomik, ticaret ve sanayi, enerji, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilim, eğitim ve kültür alanlarındaki mevcut işbirliği ile gelecekteki potansiyel işbirliği imkanları ele alındı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, komisyon kapsamında kabul edilen Eylem Planı'nın, iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir aşamaya taşıyacağını belirtti.

Şahbazov, enerji, madenler, tarım gibi alanlarda ve sanayi parkları ile serbest ekonomik bölgelerde mevcut imkanların daha etkin şekilde değerlendirileceğini vurguladı.

Ukrayna Enerji Bakanı Galuşçenko ise iki ülkeyi güçlü tarihi bağların, karşılıklı saygının, bölgesel işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ortak vizyonun birleştirdiğini ifade etti.

Galuşçenko, "Ukrayna, Azerbaycan ile stratejik ortaklığa büyük önem veriyor. Azerbaycan, Ukrayna'yı enerji ekipmanlarıyla destekleyen ilk ülkelerden biri oldu ve bu destek bizim için hayati rol oynadı. Bu toplantının, ülkelerimiz arasında uzun vadeli ortaklığın temelini güçlendirecek yeni ortak girişimleri belirlemeye imkan sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Toplantının ardından Hükümetlerarası Komisyonun sonuç protokolü imzalandı.

Bir sonraki toplantının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılmasına karar verildi.