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Azerbaycan ve Türkiye arasında eğitim işbirliği görüşüldü

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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde gelişmesi ve eğitim alanındaki işbirliği ele alındı.

Azerbaycan'da Başbakan Ali Asadov, temaslarda bulunmak için ülkesine gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Eğitim alanının iki ülke ilişkilerinde önemli yere sahip olduğu vurgulanan görüşmede, bu alandaki işbirliğinin mevcut durumu ve beklentileri ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Tekin Azerbaycan Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

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