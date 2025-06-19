Azerbaycan ve Suriye Yükseköğretim Alanında İşbirliğini Görüştü

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Azerbaycan'ın Şam Maslahatgüzarı Elnur Şahhüseynov, Suriye Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi ile yükseköğretim, bilimsel araştırma ve dijital dönüşüm konularında işbirliği hakkında görüştü. Şahhüseynov, Azerbaycan'ın Suriyeli öğrenciler için 25 burs tahsis ettiğini açıkladı.

Azerbaycan'ın Şam Maslahatgüzarı Elnur Şahhüseynov, Suriye Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi ile yükseköğretim ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğini görüştü.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Yüksek Öğretim Bakanı Halebi, Şam'da, Azerbaycan'ın Şam Maslahatgüzarı Şahhüseynov'u kabul etti.

Bakanlıktaki görüşmede taraflar, yükseköğretim, bilimsel araştırma, tecrübe paylaşımı, dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanlarında işbirliği konularını ele aldı.

Bakan Halabi, bakanlığın taraflar arasında işbirliğini organize etmeye hazır olduğunu vurgularken, Şahhüseynov ise ülkesinin Suriyeli öğrenciler için özellikle tıp, mühendislik ve teknoloji alanlarında 25 burs tahsis ettiğini belirtti.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkiler uzun yıllar sonra yeniden tesis edilmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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