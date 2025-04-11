Azerbaycan ve Suriye Liderleri Antalya Diplomasi Forumu’nda Bir Araya Geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Aliyev ve Şara, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Suriye'de yaşanan değişimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şara'yı tebrik etti.

Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete başladığını hatırlatan Aliyev, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi için gerekli yeniden yapılanma sürecinde yer almaya hazır olduklarını kaydetti.

Şara, desteği için Aliyev'e teşekkür etti, enerji, altyapı ve güvenlik alanlarında Azerbaycan'ın gelecekte Suriye'ye destek vermesinin önemine dikkati çekti.

Suriye'de istikrarın sağlanması için elinden geleni yaptığını belirten Şara, ancak dış etkenlerin bu konuda etkili olmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Azerbaycan-Suriye-Türkiye üçlü işbirliği formatının geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında üst düzey resmi heyetler ve iş dünyası temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri konusunda mutabakata varıldı.

Aliyev, Şara'yı Azerbaycan'a davet etti ve Şara da bu daveti memnuniyetle kabul etti.