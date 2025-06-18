Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanları'dan Görüşme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel meseleleri ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bölgede oluşan güvenlik durumu ile Azerbaycan-Rusya ikili ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'daki gelişmeler kapsamında aralarında sanatçılar da olmak üzere Rus vatandaşlarının tahliyesine sağlanan destek dolayısıyla Azerbaycan devlet yetkililerine ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Taraflar, İsrail ile İran arasındaki gerilimin bölge güvenliğini tehdit ettiğine dair ciddi endişelerini dile getirerek, sorunun diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Bakanlar ayrıca karşılıklı ilgi uyandıran diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu.