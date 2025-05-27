Azerbaycan ve Pakistan liderleri Laçın'da görüştü

Azerbaycan ve Pakistan liderleri Laçın'da görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın kentinde Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın kentinde Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere Laçın'a gelen Başbakan Şerif, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Şerif, Karabağ ve Doğu Zengezur'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Pakistan'ın "Karabağ Azerbaycan'dır!" ilkesine verdiği desteğin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Şerif, yaklaşan Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Aliyev'i tebrik ederek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Laçın ve çevresinde kısa sürede hayata geçirilen imar ve kalkınma çalışmalarından etkilendiğini belirtti. Bölgenin doğal güzelliklerine de dikkati çeken Şerif, bu alanların gelecekte önemli bir turizm destinasyonuna dönüşeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev ise Laçın'ın 1992 yılında işgal edilen ilk Azerbaycan bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, kentin 30 yıl süren Ermeni işgali sırasında büyük yıkıma uğradığını ve halkın etnik temizlikten etkilendiğini söyledi. Aliyev, bugün işgalden kurtarılan topraklarda kapsamlı imar ve yeniden yerleşim çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Görüşmede, Başbakan Şerif, Hindistan ile aralarında ateşkesin sağlandığını bildirerek, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrarın tesisine büyük önem verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev de bölgesel barış ve ateşkese yönelik olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını, tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Taraflar ayrıca, Azerbaycan ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bilim, eğitim, yüksek teknoloji ve öğrenci değişimi gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Laçın'da Azerbaycan-Türkiye-Pakistan üçlü zirvesinin gerçekleştirilecek olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Toplantının üç ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun güçlü bir yansıması olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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