Azerbaycan ve İran, Ortak Askeri Tatbikat Düzenliyor

Azerbaycan ve İran, Ortak Askeri Tatbikat Düzenliyor
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Azerbaycan ve İran orduları, Ermenistan işgalinden kurtarılmış Azerbaycan topraklarında 'Araz-2025' isimli ortak bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikat, 21 Mayıs'a kadar sürecek ve ortak sınır güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Azerbaycan ile İran, Ermenistan işgalinden kurtarılmış Azerbaycan topraklarında ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve İran ordularının ortak tatbikata başladığı bildirildi.

Açıklamada, "Araz-2025" ismi verilen tatbikatın Ermenistan işgalinden kurtarılmış Azerbaycan topraklarında yapıldığı ve 21 Mayıs'a kadar süreceği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Operasyonlar Komutan Yardımcısı ve "Araz 2025" Tatbikatı Komutanı Tuğgeneral Veli Madeni de tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Madeni, "Bu tatbikat, ortak sınırların güvenliğinin güçlendirilmesi ve muhtemel tehditlerle mücadele edilmesi yolunda önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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