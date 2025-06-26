Azerbaycan ve İran Liderlerinden Gerginlik Üzerine Telefon Görüşmesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkiler ve İran ile İsrail arasındaki çatışmalar hakkında endişelerini dile getirdi. Aliyev, taziye mesajı iletti ve barış çağrısında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ülkesinin tutumunu yineleyerek, bölgede gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini ileten Aliyev, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Aliyev, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanması yönünde atılan adımlar dolayısıyla Pezeşkiyan'ı tebrik ederek, bölgede barış ve istikrarın tesisinin önemine dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da taziye için Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev, ayrıca Pezeşkiyan'ı temmuzda Azerbaycan'da yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne davet etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Japonya'da sıcak çarpması nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Sıcak hava 18 can aldı
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!

Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.