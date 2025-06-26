Azerbaycan ve İran Liderlerinden Gerginlik Üzerine Telefon Görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ülkesinin tutumunu yineleyerek, bölgede gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini ileten Aliyev, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Aliyev, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanması yönünde atılan adımlar dolayısıyla Pezeşkiyan'ı tebrik ederek, bölgede barış ve istikrarın tesisinin önemine dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da taziye için Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev, ayrıca Pezeşkiyan'ı temmuzda Azerbaycan'da yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne davet etti.