Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bölgesel gerilimi görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki gerginlikleri görüştüler. Aliyev, gerilimin azaltılması için Azerbaycan'ın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel gerilimi görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduklarını ifade ederek, Azerbaycan'ın gerginliğin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

İlham Aliyev, söz konusu meselelerin müzakere ve uzlaşı yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Pezeşkiyan ise Aliyev'in yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, gelecekte atılabilecek ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
