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Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları iki ülke arasındaki sorunları telefonda görüştü

Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları iki ülke arasındaki sorunları telefonda görüştü

Güncel Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu, var olan bazı sorunları ve çözüm yollarını müzakere etti.

İki ülkenin ilgili kurumları arasında müzakerelerin ve karşılıklı temasların sürdürülmesine ilişkin mutabakata varan bakanlar, bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Hüseyin Emir Azerbaycan İran Güncel Haberler

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