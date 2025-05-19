Azerbaycan ve İran'dan ortak askeri tatbikat

Azerbaycan ve İran'dan ortak askeri tatbikat
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- Azerbaycan ve İran'dan ortak askeri tatbikat Azerbaycan ile İran, Ermenistan işgalinden kurtarılmış Azerbaycan topraklarında düzenlenecek Araz-2025 ortak askeri tatbikatın açılış töreni Hocavend'de gerçekleştirdi.

- Azerbaycan ve İran'dan ortak askeri tatbikat

BAKÜ - Azerbaycan ile İran, Ermenistan işgalinden kurtarılmış Azerbaycan topraklarında düzenlenecek Araz-2025 ortak askeri tatbikatın açılış töreni Hocavend'de gerçekleştirdi.

Azerbaycan ile İran ortak askeri tatbikat düzenliyor. Bakü ve Tahran'ın Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerinde gerçekleştireceği Araz-2025 ortak askeri tatbikatının açılış töreni Hocavend'de gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tören öncesinde her iki ülkenin tatbikat komutanları ile üst düzey heyet üyeleri, şehitlerin anısına inşa edilen anıtı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Azerbaycan'ın ulu önderi Haydar Aliyev ve her iki ülkenin toprak bütünlüğü uğrunda canını feda eden şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende konuşan tatbikat yetkilileri, katılımcılara başarılar dileyerek düzenlenen ortak tatbikatın önemine dikkat çekti. Gelişen Azerbaycan-İran askeri iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayan Araz-2025 tatbikatının, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet ettiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel
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