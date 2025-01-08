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Azerbaycan ve İran Arasındaki İşbirliği Ele Alındı

Azerbaycan ve İran Arasındaki İşbirliği Ele Alındı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ı kabul ederek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini görüştü. Aliyev, bölgesel sorunların yerel ülkeler tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü'ye gelen Ahmediyan'la bir araya geldi.

Görüşmede Azerbaycan ile İran arasında siyasi, ekonomik, ulaştırma, enerji ve diğer alanlarda işbirliği konuları ele alındı.

Ahmediyan Aliyev'e İran lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını iletti, Aliyev de Ahmediyan'dan Hamaney ve Pezeşkiyan'a selam iletmesini rica etti.

Ahmediyan, Azerbaycan ile İran'ın kültürel, tarihi, dini ve medeniyet ilişkilerinin bölgede benzerinin bulunmadığını, bu kadar kadim ilişkilere sahip iki ülke bulmanın mümkün olmadığını söyledi.

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığını, toprak bütünlüğü ve egemenliğini tam sağladığını hatırlatan Ahmediyan, bundan çok mutlu olduklarını söyledi ve tebriklerini iletti.

Aliyev de Azerbaycan ve İran halklarının birbirine sıkı bağlarla bağlı olduğunu belirterek, iki devlet arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesinin önemli olduğunu ifade etti.

İran'la ilişkilerin tüm alanlarda gelişimine önem verdiklerini bildiren Aliyev, İran'daki Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Azerbaycan'dan birkaç üst düzey heyetin İran'ı ziyaret ettiğini kaydetti.

Aliyev, Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait kültürel ve dini anıtları yok ettiğini söyleyerek camilerin domuz ahırı olarak kullanıldığı hatırlattı.

Bölge sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesinden yana olduklarını bildiren Aliyev, bu nedenle Azerbaycan olarak 3+3 formatını önerdiklerini, dış güçlerin bölgeye girmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Aliyev, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesinin ve bu hususta Azerbaycan, Rusya ve İran arasındaki üçlü işbirliği formatının önemine de değindi.

Görüşmede "Aras Koridoru" projesi, bu kapsamda inşa edilen köprü ve yollar, Azerbaycan ile İran arasında Aras nehri boyunca inşa edilecek hidroelektrik santraller ile Azerbaycan, Rusya ve İran arasında elektrik hatlarının birleştirilmesi konuları da müzakere edildi.

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilkesi temelinde gelişmeye devam edeceği kaydedilen görüşmede, iki ülkenin hükümetler arası komisyonunun yeni toplantısının yakın gelecekte yapılacağı belirtildi.

Görüşmede, Azerbaycan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ramil Usubov, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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