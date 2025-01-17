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Azerbaycan ve Gürcistan Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Azerbaycan ve Gürcistan Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. toplantısında, iki ülke arasında konsolosluk, deniz ulaşımı ve çevre alanlarında işbirliklerini öngören anlaşmalar imzalandı. Başbakanlar Asadov ve Kobakhidze, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan- Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında konsolosluk, deniz ulaşımı ve çevre alanlarında işbirliklerini öngören anlaşmalar imzalandı.

Bakü'de, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze başkanlığında Azerbaycan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Toplantısı yapıldı.

Asadov, yeniden başbakan olması nedeniyle Kobakhidze'yi kutladı ve başarılar diledi.

Gürcistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin Azerbaycan dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirten Asadov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, niteliksel olarak yeni bir aşamaya ulaştığını kaydetti.

Asadov, iki ülkenin ticari ve ekonomik işbirliğine büyük önem verdiğini vurgulayarak, Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortaklarından biri olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'a en fazla yatırım yapan ülkenin Azerbaycan olduğunun altını çizen Asadov, iki ülkenin Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği projelerin bölgenin enerji ve ulaşım haritasını değiştirdiğine işaret etti.

Kobakhidze de Azerbaycan'ın Gürcistan'ın en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

İki ülkenin ulaştırma ve enerji alanında büyük projeler hayata geçirdiğini hatırlatan Kobakhidze, "Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan üçlü işbirliği formatına büyük önem veriyoruz." dedi.

Kobakhidze, Güney Kafkasya'da daha faydalı işbirliği için tüm olanaklarını kullanacaklarını belirterek, "Bölgede somut pratik adımların atılması ve işbirliğinin artırılması konusunda istekliyiz. Gürcistan, Güney Kafkasya'nın üç ülkesinin (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan), üçlü işbirliği formatını öneriyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Asadov ve Kobakhidze, Azerbaycan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Toplantısı'nın protokolünü imzaladı.

Daha sonra iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında konsolosluk ve deniz ulaşımı işbirliklerini ön gören mutabakat zaptları ile çevre alanında niyet protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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