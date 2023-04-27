Azerbaycan ve Fransa Dışişleri Bakanları Bakü'de basın toplantısı düzenledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "2. Karabağ Savaşı'nda ve savaş sonrasında Azerbaycan ile Fransa arasında bir dizi fikir ayrılığı oldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "2. Karabağ Savaşı'nda ve savaş sonrasında Azerbaycan ile Fransa arasında bir dizi fikir ayrılığı oldu. Azerbaycan, hiçbir zaman Fransa ile ilişkilerin gerginleşmesinin müsebbibi olmadı." dedi.

Bayramov ile temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Fransa ile 30 yılda dinamik gelişen ve çok çeşitli ilişkilere sahip olduklarını, birçok projeye imza attıklarını belirtti.

İki ülkenin karşılıklı büyük yatırımlara sahip olduğunu söyleyen Bayramov, "2. Karabağ Savaşı'nda ve savaş sonrasında Azerbaycan ile Fransa arasında bir dizi fikir ayrılığı oldu. Azerbaycan, hiçbir zaman Fransa ile ilişkilerin gerginleşmesinin müsebbibi olmadı. Her zaman ilişkilerin iyileşmesi için çaba harcadı. İlişkilerin en gergin olduğu dönemde de temaslarımızı sürdürdük." diye konuştu.

Bayramov, barış anlaşması için yapılan çalışmaların Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kasım 2022'den itibaren durduğunu ve birebir görüşmelerin yapılmadığını bildirerek "Şimdi uluslararası ortakların çağrı ve ısrarları sayesinde Ermenistan'ın yakında müzakere masasına dönmesi bekleniliyor." ifadelerini kullandı.

Laçın Koridoru'ndaki durumdan da bahseden Bayramov, Ermenistan'ın bu yolu suistimal ederek silah ve askeri personel taşıdığını, yasa dışı çıkartılan doğal kaynakların bu yolla Ermenistan'a götürüldüğünü hatırlattı.

Bayramov, Laçın Koridoru ile mayın taşındığını ve Ermeni güçlerce yollara mayın döşendiğini de hatırlatarak 2. Karabağ Savaşı sonrasında 294 Azerbaycan vatandaşının mayın kurbanı olduğunu bildirdi.

Bakan Bayramov, "Tüm uyarılarımıza rağmen Ermenistan imzaladığı bildirilere uymadı. Azerbaycan da Laçın yolunda şeffaf hareketin temin edilmesi için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurdu. Laçın yolu siviller için açıktır ve açık olacaktır." dedi.

"Bu iki ülkenin diyaloğa ihtiyacı var"

Fransız Bakan Colonna da daha iyi tanımak ve daha iyi anlamak için bölgeyi ziyaret ettiğini bildirdi.

Azerbaycan'la Fransa'nın tarihi ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Colonna, "Fakat şimdi bu iki ülkenin diyaloğa ihtiyacı var." diye konuştu.

Colonna, Azerbaycan'ın sıkıntılarına kayıtsız olmadıklarını söyleyerek Fransa olarak mayın temizleme çalışmalarına da destek olduklarını belirtti.

Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunlara da değinen Colonna, "Çatışma barış yoluyla çözülmelidir. Bu istikrarlı ve sürdürülebilir barışa giden tek yoldur. Her iki ülkenin bu yönde ilerlemesini isterdik. Bunun için şans olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Colonna, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış anlaşması yapma girişimlerini takdirle karşıladıklarını vurgulayarak "Barışa giden yol çok çaba ve sabır gerektiriyor. Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanımalıdır. Geriye gidilmemesi lazım. Barış anlaşması imzalamak için bu zorlu yolda ilerlemek lazım. Güç kullanılmamalıdır. Bu mesajı her iki tarafa da iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'nun başlangıcında sınır kontrol noktası kurmasına da değinen Colonna, bu durumu olumlu karşılamadıklarını ve kınadıklarını ifade etti.