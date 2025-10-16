Haberler

Azerbaycan ve Fransa Arasında Yeni Dönem Başladı

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa ile çeşitli meselelerin geçmişte kaldığını belirterek, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sürecin başladığını açıkladı. Yeni süreçte halklar arası temaslar ve işbirliği ön planda olacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa ile Azerbaycan arasında anlaşmazlıklara yol açan meselelerin geçmişte kaldığını, iki ülkenin ilişkilerinde yeni dönemin başladığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan'a yeni atanan Büyükelçisi Sophie Lagoutte'nin güven mektubunu kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Kopenhag'da yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Bu görüşmenin sonucunda Fransa ile Azerbaycan arasında anlaşmazlıklara yol açan meseleler artık geçmişte kaldı. İkili ilişkilerde yeni dönem başladı." dedi.

Aliyev, bu yeni süreçte önceliğin; halklar arası temasların, iş dünyası temsilcilerinin görüş alışverişinin, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin yeniden canlandırılmasına verileceğini belirtti.

Büyükelçi Lagoutte de Azerbaycan ile Fransa arasında ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesi için çalışacağını dile getirdi.

Görüşmede, taraflar, Azerbaycan ile Fransa arasındaki işbirliğinin yüksek teknoloji ve havacılık sektörleri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda başarıyla geliştiğini kaydetti.

Hükümetlerarası Komisyon'un faaliyetlerinin yeniden başlamasının önemine dikkati çeken taraflar, kardeş şehir ilişkileri ve iş çevreleri arasında karşılıklı ziyaretlerin artırılması konularını ele aldı.

Görüşmede, Fransa şirketlerinin farklı projelere katılımı üzerinde duran taraflar, enerji alanında Azerbaycan ile Fransa arasındaki başarılı ortaklığın ve özellikle "Total" şirketiyle yürütülen işbirliğinin önemine işaret etti.

Taraflar, çeşitli sektörlerde ilişkilerin geleceğine dair görüş alışverişinde bulunarak, işbirliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
