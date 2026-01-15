Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri Sederek-Yeraskh demir yolu hattını inceledi

Güncelleme:
Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, Sederek-Yeraskh demir yolu hattının mevcut durumu hakkında ortak bir inceleme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki demir yolu altyapısının yeniden ihyası ve teknik açıdan durumu değerlendirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, Sederek-Yeraskh demir yolu hattının mevcut durumuna ilişkin ortak inceleme yaptı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, iki ülke temsilcilerinin, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında bir zamanlar mevcut olan Sederek-Yeraskh demir yolu hattının güzergahında ortak incelemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, incelemeyle ilgili altyapının yeniden ihyasına yönelik çalışmaların ve hattın teknik açıdan elverişliliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, hat üzerindeki demir yolu altyapısının teknik durumu ve kriterleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Nahçıvan'ın Sederek ilçesi ile Ermenistan'ın Yeraskh bölgesi arasında yer alan, Sovyet döneminde işletilmiş demir yolu hattı, 1990'lı yılların başında Karabağ ihtilafı nedeniyle tamamen kapatılmıştı.

