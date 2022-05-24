Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları ilk toplantılarını yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları ilk toplantılarını yaptı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları ilk toplantılarını yaptı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları ilk ortak toplantılarını sınırda yaptı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları ilk ortak toplantılarını sınırda yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de pazar günü yaptığı görüşmede elde edilen mutabakat gereği Mustafayev ve Grigoryan başkanlığındaki heyetlerin iki ülke sınırında bir araya geldikleri bildirildi.

Komisyonların ortak faaliyetinin idari ve prosedür konularını müzakere eden taraflar, ikinci toplantının Moskova'da, üçüncü toplantının Brüksel'de yapılması yönünde anlaştı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Ermenistan, Azerbaycan, Brüksel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title