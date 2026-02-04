Haberler

Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de Görüştü: "Normalleşme Adımları ve Ticari İlişkiler Memnuniyetle Karşılandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi ve enerji ticaretindeki gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün ilişkilerin normalleşmesi süreci kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la BAE'de görüştü. Liderler, iki ülke arasında başlayan enerji ve emtia ticaretindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmede Aliyev ve Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede barış sürecinin sahada somut faydalar sağladığına dikkat çekildiği kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının başlaması ve üçüncü ülkelerden gelen tahıl ve diğer malların Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a transit geçişinin sağlanması, sürecin en önemli kazanımları" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, tarafların "ikili ticaret ve ekonomik işbirliğini genişletmek için fırsatların araştırılması konusunda mutabık kaldığı" kaydedildi.

Liderlerin "iki ülke arasındaki barış ve istikrarın daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını" teyit ettiği, "ikili normalleşme sürecini desteklemek amacıyla temasları sürdürme" kararı aldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı

Gündem yaratacak bal tuzağı iddiası! Devlet başkanları tehdit altında
Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Çölde üç günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, 58 kişi öldü
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı

Gündem yaratacak bal tuzağı iddiası! Devlet başkanları tehdit altında
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu