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Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme...

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Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme...

Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı.

Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı

Kaynak: AA / Güncel

Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler

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