Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Washington'daki üçlü zirvede imzalanan ortak deklarasyonun uygulanması ve güven artırıcı tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Washington'da gerçekleştirilen üçlü zirvede imzalanan ortak deklarasyonun uygulanması ve güven artırıcı tedbirler ele alındı.

Bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunan bakanlar, doğrudan diyaloğun sürdürülmesine hazır olduklarını bir kez daha teyit etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru beylik silahıyla sokak köpeğini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.